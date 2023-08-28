مسؤول إسرائيلي: اللقاء بين المنقوش وكوهين تم الاتفاق عليه مسبقا على أعلى المستويات في ليبيا

قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن اللقاء بين وزيري خارجية إسرائيل إيلي كوهين وليبيا نجلاء المنقوش الذي عقد في إيطاليا الأسبوع الفائت، تم الاتفاق عليه مسبقا.

إقرأ المزيد

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن اللقاء استمر أكثر من ساعة، وقد تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا.

يأتي ذلك، بعدما كشف كوهين عن لقاء جمعه بالمنقوش واصفا إياه بالتاريخي، ومعتبرا أنه خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا.

وكان مراسل RT في ليبيا، أفاد بأن الوزيرة المنقوش، غادرت طرابلس متجهة إلى تركيا، بعدما أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا بوقفها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق على خلفية لقائها كوهين.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت الصحيفة بأن إسرائيل وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

المصدر: RT+ وكالات