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أرمينيا: مقتل جنديين في ظروف غامضة

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أرمينيا: مقتل جنديين في ظروف غامضة
Legion-Media
عناصر من الجيش الأرمني خلال تدريبات (صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الدفاع  في أرمينيا اليوم الاثنين بأن جنديين من إحدى الوحدات العسكرية التابعة لها توفيا في ظروف غامضة.

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وقالت الدفاع الأرمنية في بيان لها إن الجنديين أرتيم هايكازيان وأرمين خاتشاتريان أصيبا بطلق ناري قاتل أمس  27 أغسطس.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي العسكريين، مضيفة أن تحقيقا يجري لمعرفة كافة ملابسات المأساة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر أغسطس الحالي لقي ستة جنود في الجيش الأرمني مصرعهم، بينهم واحد فقط قتل جراء قصف أذربيجاني.

المصدر:  "سبوتنيك"

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