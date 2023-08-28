لن نتحالف مع من يزعم أن هاتاي عربية.. أكشنار تفتتح موسم الانتخابات المحلية بتركيا

كشفت زعيمة الحزب الجيد التركي القومي، ميرال أكشنار، عن استراتيجية حزبها للانتخابات البلدية المقرر عقدها في مارس 2024، مؤكدة أنها لن تتحالف مع من يدعي أن ولاية هاتاي عربية.

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وأكدت أكشنار أن حزبها لن يتعاون مع المقربين من الانفصاليين، قائلة: "بابنا ليس مفتوحا للجميع، فعلى سبيل المثال نحن نرفض من يعادي مصطفى كمال أتاتورك ويتجاهل قيم الجمهورية ويزعم أن هاتاي ولاية عربية، كما نرفض من يتمتعون بصلات مع الإرهابيين والانفصاليين ومن يستغلون الدين بالسياسة والتجارة ويتلاعبون بمعتقداتنا ويمارسون السياسة باستغلال الغضب المجتمعي، ونرفض من يهينون المرأة التركية ويحطمون شبابنا".

وأعلنت أكشنار خوض حزبها الانتخابات بكوادره دون تحالفات، داعية الأحزاب السياسية إلى خوض الانتخابات بكوادرها وخلق مناخ تنافسي يعكس الميول السياسية للمواطنين.

ومحافظة هاتاي، تقع جنوب تركيا، وكانت تعرف بلواء إسكندرون حتى العام 1939، حين تم اقتطاعها من سوريا إبان الانتداب الفرنسي، وضمها إلى تركيا بعد استفتاء أجري في العام نفسه.

من المقرر، أن تجرى الانتخابات المحلية في تركيا في شهر مارس من العام 2024، إذ تحظى هذه الانتخابات باهتمام كبير بين الأحزاب السياسية، حيث سيختار الأتراك رؤساء البلدية وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير لـ5 سنوات مقبلة.

وتشتد المنافسة عموما في الولايات الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة، وقد شهدت انتخابات 2019 صعودا نسبيا لأحزاب المعارضة وتراجعا في المقابل لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعدما خسر الأخير رئاسة بلدية كل من اسطنبول وأنقرة وبضع مدن أخرى لصالح مرشحي حزب الشعب الجمهوري.

المصدر: زمان + وكالات