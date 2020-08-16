رئيسة حزب "الخير القومي" التركي ترد على دعوة التحالف مع أردوغان

علقت رئيسة حزب "الخير القومي" التركي ميرال أكشنار، على دعوات ضم حزبها لـ"تحالف الجمهور" الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

وقالت أكشنار: "لن ننضم لتحالف الجمهور حتى وإن صوبوا أسلحتهم على رأسي.. نحن لم نؤسس حزب الخير في ظروف سهلة".

وأعربت ميرال أكشنار المنشقة عن "حزب الحركة القومية" عام 2017 بعد تحالفه مع أردوغان، عن أملها في أن ينضم الحزبان الجديدان "المستقبل" الذي يقوده أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" الذي يقوده علي باباجان إلى "تحالف الأمة" الذي يضم أحزاب المعارضة.

وتناولت أيضا الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد، وقالت إن تأثر المواطنين البسطاء بالأزمة الاقتصادية بات لا يحتمل، خاصة أن الأزمة الاقتصادية كانت مشتعلة حتى قبل أزمة كورونا.

وأضافت أن بعض المؤسسات لجأت إلى تسريح العمالة ذات الرواتب المرتفعة في مقابل تعيين اللاجئين السوريين والأفغان الذين يتقاضون رواتب زهيدة، هربا من الأزمة الاقتصادية.

ووجه دولت بهجلي زعيم "حزب الحركة القومية" مؤخرا دعوة إلى ميرال أكشنار للعودة إلى "بيتها"، وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال تعليقا على ذلك، إن الرئيس رجب أردوغان سيسعد كثيرا في حال قبلت الدعوة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية