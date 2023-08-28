هندوراس.. اعتقال عمدة مدينة بتهمة تهريب المخدرات

أعلن مكتب المدعي العام في هندوراس أن هياكل السلطة نفذت عملية واسعة النطاق ضد تجار المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وكان من بين المعتقلين عمدة مدينة بروس لاغونا، ويلمر وود.

وقال المدعي العام في بيانه: "في سياق عمليات نوتوس، قام مكتب المدعي العام بتصفية ثلاث منظمات إجرامية متورطة في تجارة المخدرات، ومن بين المعتقلين عمدة مدينة بروس لاغونا".

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وبحسب التحقيق، قامت ثلاث منظمات إجرامية تمت تصفيتها خلال السنوات الخمس الماضية بتنسيق استقبال ما لا يقل عن 99 طائرة على الأراضي الوطنية محملة بالكوكايين من أمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يكون عمدة مدينة بروس لاغونا قام كتاجر مخدرات مستقل، بتنظيم نقل حوالي 30 طنا من الكوكايين بالقوارب والطائرات.

أعلنت سلطات هندوراس العام الفائت تسليم الرئيس السابق للبلاد خوان أورلاندو هيرنانديز لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. حيث توجه إليه تهم بالمشاركة في تهريب المخدرات".

المصدر: نوفوستي