وسائل الإعلام: سلطات هندوراس تسلم رئيسها السابق للولايات المتحدة

أعلنت سلطات هندوراس تسليم الرئيس السابق للبلاد خوان أورلاندو هيرنانديز لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ال هيرالدو" المحلية، أن "عملية النقل تمت في قاعدة هيرنان أكوستا الجوية"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل الرئيس السابق إلى نيويورك بالطائرة".

وأضافت: "هناك تهم موجهة للرئيس السابق، بالمشاركة في تهريب المخدرات".

واحتجزت سلطات الجمهورية هيرنانديز في منتصف فبراير الماضي في تيغوسيغالبا، وبعد شهر قررت المحكمة تسليم الرئيس السابق، الذي انتهت فترة ولايته في يناير الماضي، إلى الولايات المتحدة.

وأعلن المدعي العام في هندوراس الجمعة الماضي، أن "مكتب المدعي العام، ومن خلال مكتب المدعي الخاص لمكافحة الجريمة المنظمة، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، ونتيجة لعمل منسق بشأن الممتلكات والتحقيق المالي ضد أسرة المواطن خوان أورلاندو هيرنانديز ألفارادو، تقرر تنفيذ عملية مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارات والشركات التجارية المرتبطة بهذه العائلة".

ومن المقرر أن تتم مصادرة 33 عقارا على الأقل و8 شركات و16 سيارة.

وحكمت محكمة أمريكية في نهاية مارس العام الماضي، على شقيقه خوان أنطونيو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه في تجارة المخدرات.

المصدر: "تاس" + "ال هيرالدو"