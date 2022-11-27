"لوفيغارو": حالة طوارئ في هندوراس..إرسال أكثر من 600 ضابط شرطة إلى الحدود

أرسلت سلطات هندوراس الأحد 27 نوفمبر أكثر من 600 ضابط شرطة إلى الحدود مع السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا في إطار حالة الطوارئ المعلنة الخميس لمواجهة تصاعد أنشطة العصابات الإجرامية.





وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن المتحدث الرسمي باسم الشرطة العسكرية، ماريو ريفيرا، أوضح أنه "بموجب الأمر الصادر عن الرئيس وفي إطار خطة الأمن العالمية، أرسل اليوم أكثر من 600 من أفراد الشرطة العسكرية لتعزيز العمليات الأمنية على النقاط الحدودية".

وقال ريفيرا: "هذه الوحدة، المكونة من عناصر الجيش، أنشأتها الحكومة السابقة".

وأوضح المتحدث أن هذه التعزيزات تهدف إلى "منع دخول" "أعضاء الهياكل الإجرامية" إلى البلاد من الدول المجاورة.

وتم إرسال التعزيزات في هندوراس إلى مقاطعات تشولوتيكا، فالي في الجنوب، لاباز، إنتيبوكا، أوكوتبيكي في الغرب، سانتا باربرا، كورتيس في الشمال الغربي، إل بارايسو وغراسياس أ ديوس في الشرق، ووفقا لريفيرا، أكد أنهم "سيبقون في أماكنهم إلى أجل غير مسمى".

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المصدر: "لوفيغارو"