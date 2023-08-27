مينسك: طلب بيلاروس للانضمام إلى "بريكس" يمثل أولوية بالنسبة للمجموعة

أعلن وزير خارجية بيلاروس، سيرغي ألينيك، أن طلب بلاده الانضمام إلى مجموعة "بريكس" يعتبر أولوية بالنسبة للمجموعة، وسيتم النظر فيه.

وقال ألينيك: "بيلاروس تعول على النظر السريع في طلبنا، الذي قدمناه رسميا في مايو. وخلال اتصالاتنا مع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، والدول الشريكة، تلقينا تأكيدات واضحة للغاية بأن طلبنا يمثل أولوية وسيتم النظر فيه".

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وأضاف: "نحن نعول على العمل النشط في إطار "بريكس". لدينا ما نقدمه، كما نتطلع إلى الانضمام إلى بنك التنمية الجديد لدول "بريكس".

وعقدت قمة "بريكس" الأخيرة في جوهانسبورغ بين يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب أفريقيا، وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومثل روسيا فيها لافروف، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.

وخلال القمة، وجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا للأرجنتين للانضمام إلى "بريكس"، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتبارا من 1 يناير المقبل.

المصدر: نوفوستي