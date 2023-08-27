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مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي يقود أوكرانيا إلى حرب أهلية

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مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي يقود أوكرانيا إلى حرب أهلية
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أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الحالي، فلاديمير زيلينسكي، يخلق الظروف لحرب أهلية في أوكرانيا.

وقال سوسكين: "لا يوجد أي هجوم مضاد، يريد زيلينسكي إقامة دكتاتورية".

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وأضاف: "في الواقع، لقد بدأت الحرب الأهلية بالفعل".

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

ودعا النائب السابق في البرلمان الأوكراني الـ "رادا" إيليا كيفا، أثناء حضوره المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في مينسك، الشعب الأوكراني للنهوض، وإسقاط نظام فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: RT

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