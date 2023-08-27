تقرير عبري جديد عن العثور على "كنز يهودي" مخبأ منذ عهد صدام حسين في مبنى للمخابرات العراقية (صورة)

تمكن المستشار في البنتاغون، هارولد رود، اليهودي الأشكنازي من العثور على أرشيف اليهود العراقيين الذي خبأته قوات صدام حسين لسنوات في مخابئ أقبية المخابرات العراقية.

وبذلك أنقذ رود مخطوطات من التوراة و"السيدور" والوثائق النادرة لليهود العراقيين التي اختفت على مر سنين طويلة، وذلك على غير انتظار لهذا الأمر.

وصل رود إلى العاصمة العراقية بغداد ضمن وفود وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2003، إبان احتلال العراق، ولم يكن قد أعد نفسه للعثور على هذا الكنز التاريخي، علما أنه عمل خبيرا في شؤون العالم الإسلامي ومستشارا في هذا المجال.

وعند وصوله إلى بغداد، تلقى مكالمة هاتفية مفاجئة من أحد رموز المعارضة العراقية آنذاك، والذي كان على اتصال به منذ عدة سنوات حتى قبل دخول القوات الأمريكية.

وقال في تصريحات له: "كان على الخط وطلب مني الحضور بشكل عاجل إلى مبنى المخابرات العراقية. وصلت إلى هناك وتبيّن أن رجل مخابرات عراقي قد تجاوز كافة الخطوط وكان على استعداد لإخبارنا بما هو موجود داخل المبنى".

وأضاف: "كان هذا الرجل مسؤولاً عن الجناح اليهودي في جهاز المخابرات، ولم نكن نعلم حتى بوجود جناح كهذا. كنا نعلم أنهم بالطبع يجمعون مواد عن إسرائيل، لكنّنا لم نعلم أن لديهم أيضا جناحا منفصلا لليهود، وأنه يتضمن أيضا أرشيفا خاصا جدا".

وبعد ذلك، دخلت المجموعة الصغيرة إلى ذلك المبنى ونزلت إلى الطابق السفلي، حيث تم اكتشاف الكنز وكان عبارة عن أرشيف ضخم من كتب التوراة، ومجموعات، ولفائف البطاقات، والشهادات والعروض التقديمية عن اليهود العراقيين والعديد من المواد النادرة الأخرى.

المصدر: يديعوت أحرونوت