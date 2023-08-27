رومانيا تؤكد مشاركتها في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة "إف-16"

صرح رئيس وزراء رومانيا مارتشيل تشيولاكو بأن بلاده تشارك في تدريب الطيارين على قيادة مقاتلات "إف-"16 في أراضيها، وأنه سيتم التوقيع على كل الوثائق اللازمة في المستقبل القريب.

وقال تشيولاكو في حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "أتوقع أن يتم التوقيع على البروتوكولات (للطيارين) في الأيام القليلة المقبلة، وهذه هي العقبة الأخيرة (في هذا المسار).. على حد علمنا، لقد تم إعداد الخدمات اللوجستية".

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وذكر تشيولاكو أن زيادة الإنفاق على قطاع الدفاع والبنية التحتية على خلفية النزاع في أوكرانيا يؤثر سلبا على ميزانية رومانيا.

وفي وقت سابق، أفادت "فايننشال تايمز" بأن تحالفا من 11 دولة سيبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-"16 في أغسطس. وحسب الدفاع الأوكرانية، فإن التحالف يضم الدنمارك وهولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وبريطانيا.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأضاف لافروف أن موسكو ستعتبر حصول كييف على طائرات "إف-16" بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.

المصدر: "نوفوستي"