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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك وكورسك

انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا

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انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا
Globallookpress
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أفادت السلطات ووسائل إعلام بوقوع انفجارات في ضواحي كييف وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى فجر اليوم الأحد، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أراضي البلاد.

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وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن انفجارات وقعت قرب ضواحي المدينة، مشيرة إلى تشغيل الدفاعات الجوية في المنطقة.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي (وسط) بسماع دوي انفجارات في المقاطعة وعمل أنظمة الدفاع الجوي دون ذكر التفاصيل.

وأعلنت سطات مدينة لفوف (غرب) عن تشغيل الدفاعات الجوية وحثت السكان على البقاء في الملاجئ.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وقوع انفجارت في مقاطعتي كيروفوغراد (وسط) وإيفانو فرانكوفسك (غرب) أيضا.

وقد بدأت القوات المسلحة الروسية بتوجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

ويستهدف الجيش الروسي مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: RT

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