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كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج

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كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج
AFP
كوريا الشمالية
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قررت كوريا الشمالية إعادة فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج بعد عزلة صارمة فرضتها خلال جائحة كوفيد-19.

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وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن المواطنين في الخارج سمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وذكر المركز أن العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع.

وأضاف التقرير أن القرار اتخذ في ضوء تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس كورونا، غير أنه كانت هناك مؤشرات متزايدة مؤخرا على وجود اتجاه لإعادة فتحها.

المصدر: أ ف ب

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