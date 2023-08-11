وكالة سفر صينية: كوريا الشمالية قد تفتح الحدود قريبا

قالت وكالة "كوريو" الصينية المتخصصة في السفر إلى كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ التي تغلق حدودها بسبب جائحة كوفيد-19، ستفتحتها بشكل محدود قريبا.

وذكرت الوكالة في منشور على موقعها الإلكتروني أنها تلقت ردا من قبل مسؤولي الجانب الشمالي بأن فتح الحدود سيكون "قريبا" ولم تستطع تأكيد موعد محدد لفتح الحدود.

وقالت الوكالة إنه على حد علمها، ستفتح بيونغ يانغ حدودها أمام مواطنيها أولا، مما يتيح فرصا للعمال والطلاب ورجال الأعمال والدبلوماسيين الشماليين لدى الصين للقائهم مع أفراد عائلاتهم، متوقعة أن يوسع الشمال النطاق من الدبلوماسيين ومسؤولي المنظمات غير الحكومية في البداية إلى السياح أيضا.

وأوضحت أنه لم يتم تشغيل الرحلات الجوية إلى كوريا الشمالية بعد، وتتوقع أن يستخدم الكوريون الشماليون العائدون إلى وطنهم القطارات.

المصدر: "يونهاب"