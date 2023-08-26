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رئيس زيمبابوي يفوز بولاية رئاسية ثانية

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رئيس زيمبابوي يفوز بولاية رئاسية ثانية
Globallookpress Maksim Konstantinov
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أعلنت هيئة الانتخابات في زيمبابوي أن رئيس البلاد، إيمرسون منانغاغوا، فاز بولاية رئاسية ثانية.

وحصل منانغاغوا على 52,6% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا، وفق نتائج رسمية أعلنتها هيئة الانتخابات في زيمبابوي.

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وقالت رئيسة الهيئة جاستيس تشيغومبا لصحافيين "نعلن منانغاغوا إيمرسون دامبودزو من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية رئيسا منتخبا حسب الأصول لجمهورية زيمبابوي".

وحصل منانغاغوا على أكثر من 2.3 مليون صوت، بينما حصل شاميسا على أكثر من 1.9 مليون صوت.

وذكرت هيئة الانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 69%.

وذكرت صحيفة "الغارديان" في وقت سابق أن برلمان زيمبابوي حظر انتقاد الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر: ا ف ب

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