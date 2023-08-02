زيمبابوي بدأت باستخدام مروحيات الإسعاف التي حصلت عليها من روسيا

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن زيمبابوي بدأت فعليا باستخدام المروحيات التي سلمتها إياها لخدمات الإسعاف والخدمات الطبية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: " نفذت مروحية Ansat الروسية بنجاح أول عملية إجلاء طبي في زيمبابوي، إيذانا ببدء خدمة الإسعاف الجوي في البلاد. وإن مشروع خدمات الإسعاف الطائر في زيمبابوي بواسطة المروحيات الروسية الصنع هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية، وتجري حاليا مناقشة الخطط لتوسيع هذا المشروع ليشمل دولا إفريقية أخرى".

وتبعا للمؤسسة فإن مروحيات الإسعاف الروسية الصنع تتوزع حاليا في 7 قواعد في مستشفيات زيمبابوي الوطنية، الأمر الذي سيساعد على إنشاء نظام إسعاف يؤمن نقل المصابين بسرعة من وإلى المستشفيات لزيادة فرص إنقاذ الناس والحد من الوفيات.

وكان المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف قد أشار في مايو الماضي إلى أن مؤسسته سلمت زيمبابوي 18 مروحية Ansat مخصصة لعمليات الإسعاف الجوي وإنقاذ المصابين، وبحلول عام 2025 سيتم تسليم ستين طائرة هليكوبتر روسية الصنع إلى جمهورية زيمبابوي.

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بدأ التعاون النشط ما بين "روستيخ" التابعة لشركة المروحيات الروسية القابضة وجمهورية زيمبابوي عام 2022، وتم توقيع عقود لتزويد زيمبابوي بمروحيات Mi-17 و Ansat المدنية الروسية.

وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها تصميمها الخاص الذي يساعد على تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس أي في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.

المصدر: سلاح روسيا