روسيا تسلّم زيمبابوي سيارة إسعاف ومروحية للاستخدامات الطبية

سلّمت روسيا زيمبابوي مؤخرا سيارة إسعاف ومروحية Ansat جديدة لاستعمالها في حالات الإسعاف والاستخدامات الطبية.

وجرت مراسم تسليم المروحية والسيارة أثناء زيارة رسمية قام بها وفد روسي لزيمبابوي، حيث شارك الوفد في احتفال خصص للذكرى الثمانين لميلاد رئيس زيمبابوي، إمرسون مانغاغوا.

ونقل رئيس الوفد الروسي ووزير الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا ألكسندر كوزلوف إلى رئيس زيمبابوي التحيات والتهاني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو.

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ومن جهته قال رئيس زيمبابوي "أقدّم خالص الشكر لأخي العزيز فلاديمير بوتين على التهاني وعلى هذه التقنيات والآليات، أود أن أتوجه بشكر خاص إلى شركة المروحيات الروسية القابضة على إنشاء وتسليم أول مروحية إسعاف لنا، في إفريقيا تحدث كوارث طبيعية مختلفة، وهذه المروحية ستساعدنا على إنقاذ الأرواح، المعدات الجديدة هي كنز حقيقي من شأنه تحسين جودة وسرعة وتوافر الخدمات الطبية في البلاد.. أنا سعيد لأننا مع فلاديمير بوتين لدينا نفس الآراء حول تعزيز هذه العلاقات".

rostec.ru

وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها هو تصميمها الخاص الذي يساعد في تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.

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