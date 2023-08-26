إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم بمدرسة ثانوية في أوكلاهوما الأمريكية (فيديو)

أصيب 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار، السبت، وقع خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة ثانوية في مدينة ديل سيتي في أوكلاهوما.

إقرأ المزيد

وقد هرع اللاعبون والجمهور في حالة من الذعر للخروج من ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو.

وبينما وصلت الشرطة إلى مكان إطلاق النار، قال رئيس شرطة تشوكتاو إن هناك 4 إصابات، وقد تم علاج أحد الطلاب في المدرسة الثانوية وخرج من المستشفى مصابا بجرح في فخذه، كما هناك إصابة أخرى تنطوي على كسر في الساق.

ووفق وسائل إعلام محلية فإنه لا يوجد مشتبه بهم محتجزون في الوقت الحالي، لكن قناة "فوكس 25" قالت إن المشتبه به هو رجل أسود يرتدي سترة رمادية اللون، وقد تمكن من الهرب في سيارة مجهولة.

وقد طوقت الشرطة الملعب ومشطت المدرجات ومحيط المدرسة الثانوية بحثا عن مطلق النار، الذي يعتقد أنه أطلق 3 رصاصات، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال مجهولة.

المصدر: فوكس 25