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عاصفة قوية تخلّف قتلى وجرحى في ميشيغان والسلطات تكشف الأضرار (فيديو)

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عاصفة قوية تخلّف قتلى وجرحى في ميشيغان والسلطات تكشف الأضرار (فيديو)
عاصفة قوية تخلف قتلى وجرحى في ميشيغان والسلطات تكشف الأضرار
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قالت وسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة إن عاصفة قوية خلفت قتلى وجرحى في ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كنت، إن امرأة وطفلين صغيرين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين مساء الخميس بعد أن انزلقت إحدى السيارتين بسبب المياه الناتجة عن الأمطار.

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أما في مقاطعة إنغهام، فقد صرح مكتب قائد الشرطة بأن أكثر من 25 سيارة بطول الطريق السريع 96 تضررت بشكل بالغ، مشيرا إلى أنه تأكد مصرع شخص وإصابة آخرين بشكل بالغ.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العاصفة القوية في ميتشغان والمدعمة برياح وصلت قوتها إلى 75 ميلا في الساعة، تسببت في سقوط أشجار واقتلاع أسقف المباني كما خلفت مئات الآلاف من الأشخاص يعانون من انقطاع الكهرباء.

هذا، وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض الضرر ربما يكون بسبب إعصارين.

المصدر: أ ب

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