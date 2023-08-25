بايدن يعرب عن إعجابه بعضلات صحفي مرة أخرى (فيديو)

أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى إعجابه بعضلات ذراعي صحفي.

وسأل صحفيون الرئيس الأمريكي الذي يقضي إجازته على بحيرة تاهو في ولاية نيفادا عما إذا كانت تعجبه المنطقة.

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وقال ردا على أحد الصحفيين: "سأقول هذا، سيكون من الأفضل لو كان لدي عضلات ذراعيك".

وتحدث بايدن للصحافة بعد ممارسته لتمارين البيلاتس.

وكان الرئيس الأمريكي في وقت سابق قد أبدى إعجابه بعضلات مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف. وقال حينها "إنها أكبر من رأسي، نحن نسمي مثل هذه العضلات مدافع".

المصدر: نوفوستي