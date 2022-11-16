عضلاتك أكبر من رأسي.. بايدن يعرب عن اندهاشه من حجم عضلات أحد المصورين ويتفاجئ بأنه روسي (صورة+فيديو)

في موقف طريف أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن خوفه من عضلات مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف.

Telegram

وقال بايدن لدى رؤيته عضلات شولموف: "إنها أكبر من رأسي"، معربا عن خوفه من عضلات المصور القناة الأولى.

رد المصور: نعم سيدي، فسأله بايدن: هل نحن في نفس الفريق، ليسمع في الخلفية من يقول إن المصور روسي، فقال بايدن: لا يهمني من أين هو! لديه عضلات معتبرة. نسمي تلك العضلات المدافع.

من جانبه علق الرئيس ماكرون: تتدرب جيدا.

وفي قناتها على تطبيق "تليغرام" علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "انظروا إلى ماكرون، كم هو فرح، بينما تظهر إيماءاته الفرحة. لو سمح لـ RT بدخول قصر الإليزيه لكان رجالنا أظهروا له أمور أخرى".

المصدر: تليغرام