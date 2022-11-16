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عضلاتك أكبر من رأسي.. بايدن يعرب عن اندهاشه من حجم عضلات أحد المصورين ويتفاجئ بأنه روسي (صورة+فيديو)

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عضلاتك أكبر من رأسي.. بايدن يعرب عن اندهاشه من حجم عضلات أحد المصورين ويتفاجئ بأنه روسي (صورة+فيديو)
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الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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في موقف طريف أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن خوفه من عضلات مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف.

عضلاتك أكبر من رأسي.. بايدن يعرب عن اندهاشه من حجم عضلات أحد المصورين ويتفاجئ بأنه روسي (صورة+فيديو)
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مصور القناة الروسية الأولى يوري شولموف (صورة أرشيفية)

وقال بايدن لدى رؤيته عضلات شولموف: "إنها أكبر من رأسي"، معربا عن خوفه من عضلات المصور القناة الأولى.

رد المصور: نعم سيدي، فسأله بايدن: هل نحن في نفس الفريق، ليسمع في الخلفية من يقول إن المصور روسي، فقال بايدن: لا يهمني من أين هو! لديه عضلات معتبرة. نسمي تلك العضلات المدافع.

من جانبه علق الرئيس ماكرون: تتدرب جيدا.

وفي قناتها على تطبيق "تليغرام" علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "انظروا إلى ماكرون، كم هو فرح، بينما تظهر إيماءاته الفرحة. لو سمح لـ RT بدخول قصر الإليزيه لكان رجالنا أظهروا له أمور أخرى".

المصدر: تليغرام

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