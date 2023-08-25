صافرات الإنذار تدوّي في جميع أنحاء أوكرانيا

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن بحريتها وجهت ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر لأحد مواقع البنية التحتية للموانئ الذي يستخدم لمصلحة القوات الأوكرانية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

المصدر: RT