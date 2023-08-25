لندن تفسر سبب اختيارها "بلتشلي بارك" مقرا لانعقاد قمة الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن تعقد جلسات القمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي التي تستضيفها المملكة المتحدة يومي 1 و2 نوفمبر في "بلتشلي بارك"، فلماذا تم اختيار هذا الموقع؟

أعلنت حكومة المملكة المتحدة يوم الخميس أن "بلتشلي بارك"، الذي أشارت إليه على أنه "أحد المواطن الأولى لعلوم الكمبيوتر"، سيستضيف قمة سلامة الذكاء الاصطناعي، والتي ستضم مسؤولين حكوميين ودوليين وقادة شركات الذكاء الاصطناعي وخبراء الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر موقع القمة جديرا بالملاحظة لأنه يحمل أهمية تاريخية في مجال علوم الكمبيوتر والابتكار، وخاصة لدوره كمركز رئيسي لآلة "أنيغما" لفك الرموز في الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي ساعد الحلفاء على الانتصار بعد 6 سنوات من الحرب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك: "تعتبر المملكة المتحدة منذ وقت طويل موطنا لتقنيات المستقبل التحويلية، بالتالي لا يوجد مكان أفضل من بلِتشلي بارك لاستضافة أول قمة عالمية على الإطلاق لسلامة الذكاء الاصطناعي في شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف: "سعيا للاحتضان الكامل للفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، يجب علينا السيطرة على المخاطر ومعالجتها لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بأمان في السنوات المقبلة".

من جهته، لفت إيان ستاندن، الرئيس التنفيذي لصندوق "بلتشلي بارك تراست"، إلى أنه "من المناسب أن يكون المكان نفسه الذي سخرت فيه العقول الرائدة التقنيات الناشئة للتأثير على النتيجة الناجحة للحرب العالمية الثانية، مرة أخرى مركز أساسي للعمل الدولي المنسق".

المصدر: zdnet