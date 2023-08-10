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عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي
AP Frank Augstein, File
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نشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منشورا خاطئا على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا)، سميت فيه المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وصدرت عن مكتب سوناك سلسلة من المنشورات على موقع "إكس"، يوم الخميس، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

وقال أحد المنشورات إن "بريطانيا تستضيف ضعفي عدد شركات الذكاء الاصطناعي الذي يستضيفه أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه تم حذف المنشور بعد نحو 45 دقيقة من نشره، وأعيد نشره بصيغة أخرى، حيث تم حذف كلمة "آخر" من الجملة الأصلية.

يذكر أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير عام 2020، تنفيذا لمقررات الاستفتاء الشعبي على هذا الملف، الذي جرى في عام 2016، والذي صوت 52% من المشاركين فيه لصالح الانسحاب الذي أطلع عليه اسم "بريكست".

المصدر: وكالات

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