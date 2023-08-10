عن طريق الخطأ.. سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

نشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منشورا خاطئا على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا)، سميت فيه المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وصدرت عن مكتب سوناك سلسلة من المنشورات على موقع "إكس"، يوم الخميس، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

A freudian slip on the UK Prime Minister's twitter was quickly deleted once they realised it shows they think the UK is still an EU country. "Any other EU country." pic.twitter.com/3sqXa4yZth — Peter (@deGourlay) August 10, 2023

وقال أحد المنشورات إن "بريطانيا تستضيف ضعفي عدد شركات الذكاء الاصطناعي الذي يستضيفه أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي".

The UK leads on AI at home - a reason why many companies want to invest here.@GoogleDeepMind was founded in the UK over a decade ago.



And we're home to more AI companies than any EU country, with @OpenAI & @AnthropicAI both opening their first international office here. pic.twitter.com/n4DSTED0D8 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 10, 2023

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه تم حذف المنشور بعد نحو 45 دقيقة من نشره، وأعيد نشره بصيغة أخرى، حيث تم حذف كلمة "آخر" من الجملة الأصلية.

يذكر أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير عام 2020، تنفيذا لمقررات الاستفتاء الشعبي على هذا الملف، الذي جرى في عام 2016، والذي صوت 52% من المشاركين فيه لصالح الانسحاب الذي أطلع عليه اسم "بريكست".

المصدر: وكالات