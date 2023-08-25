الرئيس النيجيري: أدير وضعا خطيرا للغاية وأنا من يعيق "إيكواس"

قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إنه يدير وضعا خطيرا للغاية، مؤكدا أنه شخصيا من يعيق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، من التدخل العسكري في النيجر حتى الآن.

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وناشد تينوبو أمس الخميس، وفدا من العلماء المسلمين الذين شاركوا سابقا في مناقشات لتسهيل عودة النظام الدستوري في النيجر، لتسريع التقدم في حوارهم المستمر مع المجلس العسكري.

وقال في بيان: "إنني أدير وضعا خطيرا للغاية. إذا تم استبعاد تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فسوف يكون رد فعل الآخرين، أولئك الذين هم خارج سيطرتنا. أنا من يعيق تلك الجوانب. أنا الشخص الذي يعيق إيكواس من استخدام القوة في النيجر".

وأضاف: "حتى هذا الصباح، تلقيت سيلا من المكالمات الهاتفية بشأن استعداد الدول بقوتها العسكرية ومساهماتها. ومع ذلك، قلت لهم أن ينتظروا. سألتقي بالعلماء وسأعود إليكم".

وأطلع وفد علماء المسلمين في نيجيريا أمس الخميس، تينوبو على اجتماعاتهم مع المجلس العسكري، وكشفوا أن الرئيس النيجيري أعادهم إلى نيامي مرة أخرى لمواصلة جهودهم الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية في النيجر.

وأكد رجال الدين، من مختلف الطوائف الإسلامية، بعد الاجتماع، أنهم لا يريدون حربا أو أي عمل عسكري في الدولة الشقيقة، والتي لها حدود مشتركة مع نيجيريا.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

المصدر: RT