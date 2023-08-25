أول تعليق لماسك بعد عودة ترامب إلى منصة "X"

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أول منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "X"، بعد إعادة تفعيل حسابه الذي تم إغلاقه عام 2021 إثر هجوم الكابيتول.

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وأعاد ماسك، المدير التنفيذي للموقع الذي كان يسمى سابقا "تويتر"، اليوم الجمعة، نشر منشور ترامب على حسابه الخاص، وأرفقه بملاحظة: "المرحلة التالية".

وفي أول تفاعل له على موقع التواصل الاجتماعي، نشر ترامب صورته الجنائية التي تم التقاطها داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز له بتهمتي الابتزاز والتآمر.

ويظهر الملياردير الجمهوري في الصورة وهو يحدق في الكاميرا بوجه عابس وعاقدا حاجبيه، وستسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وأرفق ترامب الصورة برابط موقعه الإلكتروني الذي نشر فيه رسالة إلى الجمهور تحدث فيها عن اعتقاله، داعيا للتبرع إلى لجنة ترامب لإنقاذ أمريكا المشتركة.

وفي وقت سابق، سلم دونالد ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020. وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن تفعيل حساب ترامب على "X"، جاء بعد إجراء استطلاع رأي أيد فيه المستخدمون هذه الخطوة بفارق ضئيل عن المعارضين لهذا القرار.

لكن الرئيس الأمريكي السابق كان قد صرح بأنه لا يرى أي سبب يجعله يعود إلى التفاعل على الموقع، خاصة أنه أنشأ موقعه الخاص "تروث سوشيال".

وتم تعليق حساب ترامب على "X" إثر اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير في عام 2021، حيث تم اتهامه بنشر تغريدات تحرض على العنف.

المصدر: RT