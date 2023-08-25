ترامب معلقا على اعتقاله الرابع: ما يفعلونه تدخل في الانتخابات.. إنه يوم حزين لأمريكا

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اعتقاله الرابع بأنه يوم حزين لأمريكا.



وقال ترامب بعد إطلاق سراحه من سجن مقاطعة فولتون في قضية التدخل في الانتخابات بجورجيا:

"عندما تتمتع بالحرية الكبيرة للتحدي، يجب أن تكون قادرا على ذلك، وإلا فستكون لديك انتخابات غير نزيهة للغاية."

وأضاف: "ما يفعلونه تدخل في الانتخابات.. إنه يوم حزين لأمريكا".

وأفاد مراسل RT فجر يوم الجمعة، بأن السلطات أطلقت سراح ترامب بعدما سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية.

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ومن المتوقع أن يتم التقاط صورته للمرة الأولى على عكس ما جرى في أي من قضاياه الجنائية الأربع المتهم فيها.

وقال ترامب في بيان قبل تسليم نفسه: "ستكون هذه آخر رسالة بريد إلكتروني أرسلها إليك قبل أن أدخل سجن مقاطعة فولتون ليتم اعتقالي كرجل بريء".

وأضاف "لقد حكم أحد القضاة بأنه قد يُسمح بدخول الكاميرات داخل السجن حتى يمكن بث اعتقالي الصوري على التلفاز ليراه العالم أجمع.. يريد الديمقراطيون أن تصبح هذه اللحظة إعلانا تلفزيونيا مجانيا ضدي لتصويري كشرير، بينما يفلت الأشرار الحقيقيون في العاصمة من نزيف بلادنا حتى الجفاف.. لكنني مقتنع بنسبة 100% أنه سيكون له تأثير معاكس".

المصدر: RT