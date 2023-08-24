روسيا: لن ننسحب من عضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، أنه لا توجد مناقشات حول انسحاب روسيا من عضوية المنظمة، مؤكدا أنها تبقى منصة للتفاعل مع الغرب.

وقال مندوب روسيا لدى "الأمن والتعاون في أوروبا" إنه على الرغم من "أجواء المواجهة المحمومة"، لا توجد أي نقاشات حول خروج موسكو من عضوية المنظمة.

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وبحسب لوكاشيفيتش "لا توجد في الوقت الحالي أي مناقشات على مستوى القيادة العليا للبلاد حول انسحاب الجانب الروسي من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأكد أنه لا توجد أي إجراءات لمغادرة المنظمة، موضحا أن انسحاب روسيا من المنظمة هو "الحلم" بالنسبة لكييف الرسمية.

وأردف قائلا: "كثيرا ما يقولون عبر الميكروفون إن روسيا ليس لها مكان في المنظمة. ولكن هل يتعين علينا تسليم المنظمة، التي أنشأناها، على طبق من فضة لهذه العصابة المناهضة لروسيا؟ وعلى الرغم من أجواء المواجهة المحمومة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تظل هذه المنظمة منصة لتفاعلنا مع تحالف الدول الغربية".

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في طريقها إلى "التدمير"، في حال لم تكن هناك توافقات على الكثير من القضايا.

المصدر: Gazeta.ru