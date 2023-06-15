موسكو تسمي الدولة التي يمكن أن تكون مرشحا توافقيا لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

اعتبر ألكسندر لوكاشيفيتش، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن ترشح النمسا المحتمل لرئاسة المنظمة قد يصبح محل إجماع ويخرجها من أزمة تهدد بقاءها.

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وقال لوكاشيفيتش في تصريحات لوكالة "نوفوستي": " (اسم) النمسا متداول"، وذلك ردا على سؤال عن الدولة التي يمكن أن تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2024 بدلا من إستونيا، التي ترشحت على شغل هذا المنصب ورفضت روسيا وبيلاروسي في وقت سابق الموافقة على رئاستها.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى وجود تقارير إعلامية حول احتمال ترشح النمسا، وقال: "النمساويون أنفسهم لم يتحدثوا رسميا عن ذلك. لكن في الكواليس، هناك من يرى أن النمسا قادرة، إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود، على منع حدوث انهيار المنظمة أمام عينيها".

واعتبر لوكاشيفيتش أن مكانة فيينا كمنصة دبلوماسية دولية تعتمد على موقفها من هذه القضية، وقال: "لذلك، يبدو لي أن النخب السياسية في النمسا تفكر في موضوع استعدادها لتحمل المسؤولية، وستكون هناك فرصة لبناء توافق حول ترشحها، وهذا ليس بالأمر السهل. ولكن على أي حال، فإن فرص فيينا لتولي الرئاسة أكبر بكثير، لا سيما أنها سبق لها أن شغلت هذا المنصب مرتين".

وفي وقت سابق لم يستبعد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إمكانية تفكك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب معارضة روسيا وبيلاروس للرئاسة الإستونية في عام 2024.

المصدر: "نوفوستي"