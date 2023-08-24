وزير الخارجية التركي: سنطهر العراق من "حزب العمال الكردستاني"

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، عزم أنقرة على تطهير الأراضي العراقية من "آفة الإرهاب".

وعقب اجتماع عقداه في أربيل، لفت فيدان إلى أن الاجتماع أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية.

وقال فيدان: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للتخلص من آفة الإرهاب".

وأوضح أن تركيا تمكنت من تسوية هذا الأمر إلى حد كبير على أراضيها، قائلا: "في الوقت الحالي، يتخفى تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في الأراضي العراقية، وبإذن الله سنطهر معا العراق أيضا من هذا الفيروس".

وشدد أن إدارتي بغداد وأربيل "عازمتان على تطهير الأراضي العراقية من الإرهاب، مؤكدا استعداد بلاده تقديم كل الدعم الممكن للإدارتين".

وأضاف أن "علاقات تركيا مع بغداد وأربيل تتقدم بشكل ديناميكي وعلى كل المستويات وتبقى أهميتها على جدول أعمال البلاد دائما".

ولفت إلى وجود مواضيع مكثفة للغاية على جدول الأعمال خلال زيارته إلى العراق، مثل القضايا الاقتصادية ومشروع طريق التنمية ومكافحة الإرهاب ومسألة المياه، وإعادة إعمار العراق ومشاريع البنية التحتية والفوقية.

هذا ويبحث الوزير فيدان في زيارة رسمية إلى بغداد الملفات العالقة بين العراق وتركيا، خاصة ملف "حزب العمال الكردستاني"، فضلا عن قضايا النفط والمياه والطاقة.

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المصدر: "الأناضول"