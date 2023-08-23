مصادر لـRT: هدف زيارة هاكان فادان إلى بغداد تقويض حزب العمال الكردستاني

أكدت مصادر عراقية أن سبل تقويض حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، توسطت نقاشات وزير الخارجية التركي هاكان فادان مع الجانب العراقي خلال زيارته إلى بغداد مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقالت المصادر لـRT إن "هاكان طرح على المسؤولين العراقيين عدم إعطاء مساحة تحرك لحزب العمال الكردستاني، وضرورة تقويض نشاطاته التي تهدد تركيا".

وأضافت أن "وزير الخارجية التركي ألمح إلى أن تركيا قد تمنح العراق مزيدا من الإطلاقات المائية مقابل ضرب حزب العمال الكردستاني من خلال منع الإمدادت له وتقويض حركته".

المصدر: RT