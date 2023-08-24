الجيش الروسي يعلن توجيهه ضربة ناجحة لـ"مركز صنع قرار" للقوات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة ناجحة لمركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "نفذت القوات المسلحة الروسية هذه الليلة ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر والبر، لمركز صنع قرار في القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان أن الضربة حققت هدفها وأصابت الموقع المستهدف، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وذكر تقرير الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أكثر من 6000 طائرة بدون طيار أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على محور خيرسون

صد هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي و5 هجمات أخرى في منطقتي رابوتينو وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه

صد خمس هجمات للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا

خسرت القوات الأوكرانية نحو 230 جنديا على محور جنوب دونيتسك إضافة إلى ناقلتي جند مدرعتين و3 مركبات واثنين من المدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا"

صد 6 هجمات للعدو على محور دونيتسك ومقتل ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا هناك

تصفية نحو 80 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان

صد 3 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك ولوغانسك

تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لمنظومة صواريخ S-300PS المضادة للطائرات في مقاطعة نيكولايف

خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 110 جنود و4 دبابات ومدفعا ذاتي الحركة من طراز KRAB بولندي الصنع و4 مدافع من طراز M777 أمريكية الصنع على محور زابوروجيه

تدمير 4 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في خيرسون وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، ودونيتسك

اعتراض أربع قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 42 طائرة بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية