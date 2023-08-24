لافروف: لا منطق في الحوار مع الغرب والطلب على بريكس تفسره رغبة الدول في التقارب مع المجموعة
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لخص وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي نتائج قمة بريكس ولقاءاته مع نظرائه والوفود المشاركة فيها.
وقال لافروف:
لافروف يلخص نتائج قمة بريكس https://t.co/78Ib5gm0du— RTARABIC (@RTarabic) August 24, 2023
- لافروف: قضية العملة الموحدة لا زالت قيد الدراسة. لن نكون مرتبطين بالدولار والين واليورو.
- لافروف: بعد إنشاء بنك التنمية لـ "بريكس" ظهر مشروع "مجموعة العملات الاحتياطية"، وتلك إحدى الخطوات التي نتخذها لتسهيل استخدام العملات الوطنية، وأنظمة الدفع البديلة، ويقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمناقشة قضية العملة الموحدة.
- لافروف: جميع الدول المنضمة كانوا قد أكدوا على نيتهم الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، من بين 23 طلبا تم النظر في 6 طلبات
- لافروف: النمو على الطلب لدخول "بريكس"، هو رغبة الدول التقارب مع أعضاء المجموعة، وتفهم عمق التغييرات التي تحدث في العالم.
- لافروف: الغرب يحاول الوصول إلى أهدافه باستخدام أوكرانيا على سبيل المثال، وهو ما ظهر خلال المناقشات، ولقاءاتنا مع تلك الدول في جوهانسبورغ، الهيمنة العالمية حقيقة، جميعنا يعلم أن الولايات المتحدة تحاول التخلص من أي كيان غير متفق معها على الساحة الدولية.
- لافروف: انظروا كيف يحاول الأمريكيون التناغم مع الدول التي يمكنها أن تعرقل تعامل روسيا مع إفريقيا.
- لافروف: تحاول الدول الإفريقية الوقوف أمام هذه الهيمنة، و"بريكس" تعد أحد الكيانات التي تحمل الأسس لتشكيل عالم متعدد الأقطاب يلتزم بميثاق الأمم المتحدة، وليس "القواعد بدلا من القوانين" التي يفسرها الغرب كما يريد.
- لافروف: من الأفضل الحفاظ على اسم "بريكس" حتى بعد إضافة الدول الجديدة.
- لافروف: لا يوجد منطق في الحوار مع الغرب، يقولون لنا يتعين عليكم القيام بذلك، دون أن يسمعوا رأينا. نحن منفتحون على النقاش، لكننا نرفض الإملاءات والإنذارات. لن نرضخ، وإذا كان لديهم رأي عقلاني فنحن منفتحون.
- لافروف: كثير من الأحداث وقعت خلال الخمسة عشر عاما الماضية. ولا بد أن تتأقلم منظمة الأمم المتحدة مع التطور العلمي والتقنيات. الأهم هو إصلاح مجلس الأمن الذي يرمز للأمم المتحدة لدى الأغلبية.
- لافروف: عندما نتحدث عن العدالة ودمقرطة الأمم المتحدة، فإن الأعضاء الخمسة عشر هناك 6 يقعون تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. هناك فقرة في بيان "بريكس" تشير إلى رفع تمثيل الدول النامية بما في ذلك البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وهي دول نرغب في أن نعزز دورها في مجلس الأمن.
- لافروف: سجلنا أننا ندعم توسيع مجلس الأمن بإضافة دول جديدة بما في ذلك للحصول على العضوية الدائمة، مثل الهند والبرازيل.
- لافروف: أكثر من ثلث الدول تمثل الدول التي تقع في إطار ما يسمونه "المليار الذهبي"، لن نستفيد من إضافة دولة مثل ألمانيا لمجلس الأمن لأنها ستنفذ سياسات الولايات المتحدة فحسب.
- لافروف: سنقدم المساعدة للأعضاء الجدد لمناقشة كافة القضايا التي نطرحها في فترة رئاستنا لـ "بريكس" العام المقبل.
- لافروف: سننخرط في قمة بريكس في قازان كفريق كرة قدم من 11 لاعبا.
- لافروف: ضمن رئاستنا لـ "بريكس" هناك خطة التعاون الابتكاري، ومكافحة جائحة "كورونا" وغيرها من الأوبئة، مجال الصحة سوف يكون من بين أولوياتنا وسنستمر في عمل مجلس الأعمال ومجلس المرأة ودور الشباب والتبادل الثقافي والتربوي. هناك عدة فعاليات ستكون على مستوى المراكز التعليمية الرفيعة للدول الخمس، وبعد انضمام الدول الجديدة ستكون هناك قضايا الطاقة.
- لافروف: بعد انضمام المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة ستصبح قضايا الطاقة أكثر إلحاحا.
- لافروف: هناك اتفاق للعمل الحثيث لتشكيل منظومات مالية بديلة وسيكون ذلك مساهمة في تسهيل عمل بنك التنمية لـ "بريكس".
- لافروف: في "بريكس" لا توجد هيمنة كتلك التي تمارسها الولايات المتحدة في المنظمات الدولية. هناك طلبات للانضمام لمجموعتنا بسبب الشفافية والعدالة التي نتبعها داخل "بريكس". التوافق هو الأساس وليس تنفيذ قرارات قائد مهيمن.