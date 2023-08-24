واشنطن تعتبر إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ "تهديدا"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل قمرا صناعيا، "تهديدا".

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الأربعاء: "ندعو كوريا الشمالية للامتناع عن مواصلة الأعمال المهددة، والانخراط في دبلوماسية جدية ومستقرة".

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وأشار المسؤول إلى أن إطلاق القمر الصناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي إذ أنه تستخدم أثناء إطلاقه تقنية الصواريخ الباليستية.

ودعت الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية للحوار.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ مع قمر صناعي للاستطلاع، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ مايو الماضي.

وتعتزم كوريا الشمالية تنفيذ عملية الإطلاق الثالثة في أكتوبر المقبل.

المصدر: نوفوستي