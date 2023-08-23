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كوريا الشمالية تطلق صاروخا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع
Globallookpress
البحرية اليابانية
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، وذلك بحسب ما ذكرته منظومات الإنذار اليابانية التي كانت تتحضر لهذا الإطلاق بعد إخطارها من بيونغ يانغ.

وأعلنت منظومات الإنذار اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه أول قمر صناعي مخصص لأغراض الاستطلاع، في الوقت الذي كانت فيه طوكيو تترقب هذه العملية بعد أن اتخذت قواتها الدفاعية الصاروخية حالة التأهب القصوى للتعامل مع هذا الأمر.

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وبذلك تم حث السكان في شمالي اليابان على الاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض بسبب هذا الإطلاق من كوريا الشمالية.

هذا وقد شرعت طوكيو بنشر منظومات "باتريوت" الأرضية في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وتمت مشاهدتها في جزر مياكو وإيشيغاكي وبالإضافة إلى ذلك انتقلت السفن المجهزة بأنظمة الدفاع الجوي "إيجيس" وكذلك المزوّدة بصواريخ اعتراضية من طرازSM-3، إلى المناوبة قبالة سواحل اليابان.

كما قررت السلطات في أوكيناوا البدء في مراقبة الوضع على مدار الساعة خلال عملية الإطلاق القادمة.

المصدر: تاس

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