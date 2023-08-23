إيران تزيح الستار عن قنبلة "أرمان" الذكية وصواريخ "ألماس" المضادة للدروع

أزاحت إيران الستار عن عدد من الأسلحة الجديدة، خلال معرض يوم الصناعة الدفاعية أمس الثلاثاء، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وأفادت وكالة "مهر" بأن يوم الصناعة الدفاعية شهد إزاحة الستار عن:

قنبلة أرمان الذكية، ومواصفاتها:

- نطاق التشغيل: 20 كم.

- الوزن: 35 كغ.

- الطائرات الحاملة: أنواع الطائرات المسيرة العملياتية.

- نظام التوجيه: باحث GPS/INS.

قنبلة أرمان 2 الذكية، ومواصفاتها:

- نطاق التشغيل: 100 كم.

- الوزن: 40 كغ.

- الطائرات الحاملة: أنواع الطائرات بدون طيار العملياتية.

- نوع المحرك: محرك كهربائي.

- نظام التوجيه: GPS/INS.

- قاذف 120 ملم موجه بالليزر.

- العيار: 120 ملم.

- نوع الرأس: ليزر شبه نشط.

- المدى: 9 كم.

- وزن الرأس الحربي: 10.7 كغ.

صاروخ ألماس 1:

-جيل جديد من الصواريخ المضادة للدروع.

- يستخدم هذا الصاروخ ضد الأهداف المدرعة والتحصينات والأفراد باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية.

- الحد الأدنى والحد الأقصى لمداه يتراوح من 200 متر إلى 4 كيلومترات.

- نوع توجيهه: من نقطتين وطلقاته من النوع الحراري والمضاد للتحصين.

- يمكن إطلاقه من قاعدة أرضية أو من طائرة مسيرة أو من طائرة هليكوبتر.

صاروخ ألماس 2:

- جيل أحدث من صاروخ ألماس 1 ويصل مداه إلى 7 كيلومترات.

- يعمل على زيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست في خط النار المباشر.

- لديه القدرة على الإطلاق من قواعد أرضية ومن طائرات مسيرة ومن طائرات هليكوبتر.

صاروخ ألماس 3:

-جيل جديد من الصواريخ المضادة للدروع.

- يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية.

- تم تركيبه وإطلاقه بنجاح من طائرة مسيرة ومروحية كوبرا.

- يمكن إطلاقه كصاروخ أرضي أو من طائرات مسيرة أو من طائرات الهليكوبتر ويبلغ مداه حوالي 10 كيلومترات.

- يحتوي على توجيه من نقطتين ورأس حربي مضاد للدبابات ورأس حربي حراري.

المصدر: "مهر"