النيجر.. "اليونسيف" تجدد الدعوة لإطلاق ممرات إنسانية وفتح الحدود أمام المساعدات

حذر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في النيجر ستيفانو سافي، من أن الأزمة في البلاد لا تزال تشكل خطرا متزايدا على ملايين الأطفال المحتاجين في النيجر.

وقال ستيفانو إن "اليونيسف هنا لتبقى"، داعيا إلى "إنشاء ممرات إنسانية لأن إغلاق الحدود والمجال الجوي أثر على توصيل الإمدادات الأساسية".

وشدد على أن "الوضع الحالي مقلق للغاية ويضيف عبئا ثقيلا على المشهد الإنساني المتردي بالفعل، حيث ينتشر سوء التغذية الحاد بين الأطفال مرتفع للغاية وهو من الأسوأ في غرب وشرق أفريقيا، ووسط أفريقيا".

وأعلنت "اليونيسف" في بيان صدر يوم الاثنين أن أكثر من مليوني طفل "بحاجة لمساعدة إنسانية" في النيجر"، مبينة أنه خلال هذا العام هناك في النيجر "1,5 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية، بينهم ما لا يقل عن 430 ألف طفل يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية فتكا".

وبحسب المنظمة الإغاثية الأممية فإن هذه الأعداد قد ترتفع "إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وضرب ركود اقتصادي العائلات والأسر والمداخيل"، محذرة من أن "الانقطاعات في التيار الكهربائي"، وهي آفة مزمنة في النيجر زادتها استفحالا العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن بازوم، مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

المصدر: RT + "أ ف ب"