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قوات كييف تقصف وسط دونيتسك

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قوات كييف تقصف وسط دونيتسك
Globallookpress Madeleine KellyKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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قصفت القوات الأوكرانية حيي فوروشيلوفسكي، وكييفسكي وسط مدينة دونيتسك عاصمة جمهورية دونيتسك.

وأعلن في دونيتسك تسجيل إطلاق للنار من جانب التشكيلات الأوكرانية على قرية ياسنوبرودوفكا ووسط مدينة دونيتسك في حيي فوروشيلوفسكي وكييفسكي، اللذين أصيبا بقذيفتين من عيار 155 مم.

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وأكد رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن وسط دونيتسك يتعرض لقصف عنيف، وأن المنطقة بين حيي فوروشيلوفسكي وكييفسكي في خطر.

وكان مراسل "نوفوستي" قد أفاد في وقت سابق بتعرض دونيتسك للقصف، وسماع صوت ثلاثة انفجارات وسط المدينة.

المصدر: RT

 

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