قتلى بهجوم مسيرة أوكرانية على قرية بمقاطعة بيلغورد الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسيرة أوكرانية على قرية لافي الحدودية مع أوكرانيا في المقاطعة.

وأضاف أن المسيرة الأوكرانية ألقت عبوة ناسفة على شارع بالقرب من منتجع علاجي في القرية ما تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين.

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وتبعد قرية لافي حوالي 22 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا.

وتستهدف قوات كييف بين الحين والآخر بطائرات مسيرة مقار ومنشآت مدنية على الأراضي الروسية انتقاما للخسائر الفادحة التي تتعرض لها قواتها على جبهات دونباس.

المصدر: RT