زلزال بقوة 4.8 درجة في بحر قزوين

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزلا بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر وقع في بحر قزوين بالقرب من سواحل أذربيجان.

وحسب معطيات المركز، كانت بؤرة الزلزال على بعد 32 كلم إلى الشمال الشرقي عن مدينة لينكوران الأذربيجانية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 240 ألف شخص.

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وكانت بؤرة الزلزال بعمق 55 كلم.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية.

يذكر أن بحر قزوين أكبر بحيرة في العالم، وتطل عليه 5 دول هي روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان.

المصدر: تاس