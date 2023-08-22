بوتين: الوضع على خط التماس مستقر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، أن الوضع حاليا على خط التماس مستقر.

وجرى الاجتماع بين بوتين وباسيشنيك في الكرملين، وتم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بالوضع في الجمهورية، وفيما يلي أبرز ما جاء في الاجتماع:

الوضع على خط التماس

وقال بوتين: "الآن الآن - يمكنك أن ترى بنفسك أصبح الوضع على خط التماس مستقرا".

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الدولة إلى أن كييف تتصرف كما لو أن جنود القوات الأوكرانية ليسوا مواطنين في هذا البلد، ويدفعونهم للموت.

وقال: "أحيانا أنظر إلى ما يفعله الجانب الآخر، ويكون لدي انطباع بأن هؤلاء ليسوا شعبهم على الإطلاق - أولئك الذين يدفعونهم إلى الأمام في حقول الألغام، وتحت ضربات المدفعية. إنهم يتصرفون كما لو أنهم ليسوا مواطنيهم على الإطلاق".

وأعرب بوتين عن تفاجئه من تصرفات القيادة الأوكرانية قائلا: "هذا مذهل، لكن هذا شأنهم ومشكلتهم".

الوضع في الجمهورية

أشار بوتين، إلى أن سكان جمهورية لوغانسك الشعبية يتعافون من الآثار التي خلفتها الأزمة، ويعود السكان إلى المنطقة.

وقال: "أرى أن لديكم عودة معينة إلى هناك. لديكم مثل هذا التدفق الإيجابي للسكان"، كما أعرب عن ثقته في أن فريق القائم بأعمال رئيس الجمهورية الحالي سيتمكن من الاستمرار في حل القضايا التي تواجه المنطقة،

وأضاف: "هناك قضايا واضحة تماما تتعلق بالحاجة إلى استعادة القطاع السكني والقطاع الاجتماعي والاتصالات والإسكان والخدمات المجتمعية، ولكن هذه كلها قضايا حياتية اليومية، وأنا متأكد من أن فريقكم سيكون قادرا على حل هذه المشكلة.

وأشار بوتين إلى أن باسيشنيك وفريقه "يبذلون الكثير لضمان حل هذه القضايا بالطبع" وأضاف الرئيس: "أرى أنكم بشكل عام تقومون بعمل جيد، الأمور تسير بشكل جيد"، وقال لباسيشنيك: "أتمنى لك كل التوفيق. وسنساعدك بالتأكيد".

المهام القادمة

وأوجز بوتين المهام قائلا: "على أساس حل القضايا الأمنية، بالطبع، نحتاج إلى التفكير في استعادة الاقتصاد والمجال الاجتماعي. نعم، أرى أنكم تنمون، والصناعة تتعافى، ولكن هذا هو الانتعاش على وجه التحديد، نحن بحاجة إلى العمل معكم لضمان تنفيذ هذا النمو الاقتصادي. بحيث يتم حل هذه المهمة، ومن ثم على هذا الأساس [من الممكن] المضي قدما. في المجال الاجتماعي، وفي المجال الاقتصادي".

وأضاف: "في رأيي، لا تزال المشكلة الرئيسية، بعبارة ملطفة، هي دخل الناس المتواضع وارتفاع الأسعار".

المصدر: RT