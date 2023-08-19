الأمن الروسي يعتقل جاسوسة أوكرانية في لوغانسك

احتجز ضباط جهاز الأمن الفدرالي الروسي مواطنة من جمهورية لوغانسك الشعبية للاشتباه في قيامها بالتجسس لصالح أوكرانيا.

ووفقا لبيان هيئة الأمن الفدرالية فإن المواطنة قد جمعت معلومات حول مواقع انتشار أفراد ومعدات عسكرية للقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك والجيش الروسي ونقلتها لاحقا إلى دولة أجنبية لاستخدامها ضد أمن روسيا.

ورفع محققو دائرة الأمن الفيدرالية الروسية لجمهورية لوغانسك دعوى جنائية ضد المرأة بموجب مادة "التجسس".

المصدر: RT