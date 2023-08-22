الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع شكري الحاجة لحل دبلوماسي في النيجر

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري سامح شكري أمس الاثنين "الحاجة إلى إيجاد حل دبلوماسي" في النيجر، إلى جانب قضايا أخرى.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الثلاثاء أن الوزيرين "ناقشا الجهود المبذولة للتعامل مع النزاع في السودان والحاجة إلى إيجاد حل دبلوماسي في النيجر".

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وأضاف البيان أنهما "ناقشا كذلك التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة" في البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بتدخل عسكري محتمل في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد رفض المجموعة إعلان السلطات العسكرية في النيجر إطلاق مرحلة انتقالية.

ودعت الخارجية المصرية يوم الثلاثاء إلى التسوية السلمية في النيجر بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة البلد.

المصدر: RT