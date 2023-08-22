مدفيديف: "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة" بأيدي نظام كييف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة"، لكنها شاملة تماما ودموية في أوكرانيا على أيدي نظام كييف.

وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث، في حال وقوعها، يجب أن تصبح درسا لـ"المراقبين".

وقال مدفيديف إن "الحرب الهجينة ولكن الشاملة والدموية التي يشنها الناتو ضدنا الآن في أوكرانيا على أيدي نظام كييف والتي يتورط فيها خصومنا حتى آذانهم، تؤكد ذلك بكل وضوح".

كما أكد مدفيديف مرة أخرى أن "أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم نتيجة للصراع الحالي.. كل هذا أصبح واضحا الآن.. والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية".

وأوضح: "يبدو أن أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، بالنسبة للولايات المتحدة وأتباعها هي بلد الدروس غير المستفادة، وقد حان الوقت لتعلمها منذ وقت طويل".

وأكد أن "الغرب وكييف بالتنسيق بينهما منذ فترة طويلة قاما بالتحضير لعدوان واسع النطاق ضد روسيا وردا على ذلك، تم إطلاق العملية العسكرية الخاصة من أجل منع أي عدوان محتمل.. إن الكيفية التي تصرف بها الغرب وعملاؤه في كييف في الوضع المحيط بدونباس معروفة جيدا.. نفس النفاق، نفس الحيل".

وأوضح مدفيديف، في وقت سابق، أن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه، مشددا أنه لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الإرهابي الحالي تماما.

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المصدر: RT