تايوان: سنحصل على الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" في 2024

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، أن سلطات الجزيرة ستحصل على الدفعة الأولى من الدبابات الأمريكية من نوع "أبرامز M1A2T" في العام المقبل.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى، التي ستضم 38 دبابة، في 2024، والدفعة الثانية من 42 دبابة في عام 2025، والدفعة الثالثة من 28 دبابة في 2026، حسب معطيات وزارة الدفاع في تايوان.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في تايوان بأنه قد تم اختيار مجموعة من الضباط الذين سيتلقون التدريب على استخدام دبابات "أبرامز" في الولايات المتحدة، ثم سيعودون إلى الجزيرة كمدربين.

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وقال جيش تايوان إن الدبابات الجديدة "ستعزز القدرات القتالية" له، مشيرا إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة الدفاع استنتجت أن دبابات "أبرامز" الأمريكية أفضل من "تايب 99" الصينية من ناحية قوة النيران والحماية والقدرة على المناورة.

وكانت السلطات الأمريكية قد وافقت على صفقة بيع 108 دبابات من نوع "أبرامز" بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان في عام 2019.

المصدر: صحيفة "تايوان نيوز"