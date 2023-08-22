صحيفة أمريكية تكشف عقوبة ماسك لزيلينسكي وجيشه بعد رفض خطته للسلام

كشفت صحيفة أمريكية، عن قيام رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بمعاقبة أوكرانيا ورئيسها زيلينسكي، بعد رد الأخير السلبي على خطة ماسك لحل النزاع في البلاد سلميا في أكتوبر الماضي.

وكشفت صحيفة "ذا نيويوركر"، أن إيلون ماسك قام بإيقاف محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي المنقولة إلى القوات الأوكرانية بعد رد فعل الرئيس الأوكراني.

وفي أكتوبر من العام الماضي، غرد ماسك بأنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة نشوب حرب واسعة النطاق مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وعرض رؤيته لتسوية النزاع سلميا.

ودعت خطة ماسك إلى "إعادة التصويت" في دونباس "تحت إشراف الأمم المتحدة"، والحفاظ على شبه جزيرة القرم "كجزء رسمي من روسيا، كما كانت منذ عام 1783"، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وبقاء أوكرانيا على الوضع المحايد.

الأمر الذي لم يعجب الرئيس الأوكراني، وردا على ذلك، اتهمه زيلينسكي بالانحياز إلى جانب موسكو.

وبحسب الصحيفة، "بعد ذلك، أظهر ماسك من يدعم في ساحة المعركة"، وجاء في المقال أنه ذات مرة، وجدت القوات الأوكرانية نفسها في الاتجاه الجنوبي للجبهة فجأة بدون اتصال مع شبكة "ستارلينك".

وقال جندي أوكراني يدعى نيكولاي لـ "ذا نيويوركر": "كنا قريبين جدا من خط الاتصال وعبرنا هذه الحدود. بعد ذلك، توقفت ستارلينك عن العمل. وكانت العواقب فورية. انقطع الاتصال، وتم عزل الوحدات".

ووفقا للجيش الأوكراني، كان على القادة الأوكرانيين التحرك في ساحة المعركة من أجل التقاط نطاق الإشارة واستعادة الاتصال. وأشار إلى أنه نتيجة لوقف "ستارلينك"، انتشرت الفوضى في صفوف القوات الأوكرانية.

يذكر أن "ستارلينك" هي شبكة أقمار صناعية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان في العالم، ومنذ عام 2018، يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

المصدر: نوفوستي