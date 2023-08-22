طيار غربي: استخدام "إف-16" سيكون خطيرا على الجيش الأوكراني

تعاطف طيارون عسكريون غربيون مع الطيارين الأوكرانيين المستقبليين الذين سيستخدمون مقاتلات "إف-16".

جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة Politico، حيث علق الطيار السابق في مشاة البحرية الأمريكية توم ريختر على التطور المحتمل قائلا: "في الأساس سوف يتم إلقاؤهم في النار من باب الدعاية" مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب للغاية تعليم الطيارين الأوكرانيين كيفية استخدام المقاتلات الغربية.

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وتابع الطيار: "يعتاد الطيارون على طائرة معينة، بحيث يمكنهم الطيران بها دون تفكير، وعندما تأخذ طيارا وتخبره بضرورة إعادة تعلم كل ما تعلمه من قبل، وتطوير ذاكرة عضلية جديدة تماما. في هذه الحالة، يكون من الأسهل تدريب شخص من البداية تماما".

وتنقل الصحيفة كذلك أن مدة التدريب هي الأخرى تثير عددا من الأسئلة، حيث يعتقد قائد القوات الجوي الأمريكية في أوروبا وإفريقيا جيمس هيكر أن الأمر قد يستغرق ما بين 4-5 سنوات لإعداد أسراب طائرات "إف-16" للقتال.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد قال، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا. ووفقا له، فإن سلطات كييف ستستقبل هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قد قالت إن الدنمارك سوف تسلم 19 طائرة إلى أوكرانيا على دفعات، حيث تصل الطائرات الست الأولى بحلول العام الجديد، ثم ثمان أخرى عام 2024، والخمسة المتبقية تصل أوكرانيا عام 2025.

ويؤكد الجيش الروسي أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقق كافة أهدافها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية منذ بداية هجومها المضاد، تكبدت أكثر من 43 ألف جندي، وأكثر من 4900 قطعة سلاح، و26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة ودبابة بينها 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، و7 دبابات فرنسية بعجلات AMX، و21 مدرعة مشاة "برادلي" أمريكية.

المصدر: RT