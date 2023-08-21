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موسكو: الولايات المتحدة والنمسا تعرقلان عمل الدبلوماسيين الروس

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موسكو: الولايات المتحدة والنمسا تعرقلان عمل الدبلوماسيين الروس
Legion-Media Sergi Reboredo/Sipa USA
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أعلن دبلوماسي روسي رفيع أن الولايات المتحدة والنمسا تعرقلان عمل الدبلوماسيين الروس على المنصات الأممية في نيويورك وفيينا من خلال عدم إصدار التأشيرات للدبلوماسيين.

وقال دميتري بوكين، نائب رئيس الوفد الروسي إلى الدورة السادسة للجنة الأممية الخاصة بإعداد الاتفاقية الشاملة حول التصدي لاستخدام تقنية المعلومات والاتصال للأغراض الإجرامية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والنمسا "كانتا تعرقلان باستمرار مشاركة الوفد الروسي في فعاليات اللجنة الخاصة، من خلال عدم إصدار تأشيرات الدخول لرئيس الوفد وأعضائه".

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وأضاف: "نرى في ذلك ليس فقط عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة باستضافة المقرات الأممية، بل والسعي إلى التأثير المسيس على سير المباحثات حول صياغة الاتفاقية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والنمسا كانتا من بين الدول التي رفضت المقترحات الروسية بشأن الاتفاقية المذكورة.

يذكر أن روسيا تدعو إلى إدراج الفصول الخاصة بمحاربة الإرهاب والنازية والتطرف على مشروع الاتفاقية.

ويستضيف مقر الأمم المتحدة بنيويورك الدورة السادسة للجنة الخاصة بصياغة الاتفاقية الشاملة حول التصدي لاستخدام تقنية المعلومات والاتصال للأغراض الإجرامية.

المصدر: تاس

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