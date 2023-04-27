ريابكوف: موسكو لن تتأخر في الرد على وقاحة واشنطن بعدم إصدارها التأشيرات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو لن تتأخر في الرد على عدم تقديم واشنطن تأشيرات دخول صحفيي وفد الوزير سيرغي لافروف إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

وأشار ريابكوف في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة مع موقعaif.ru ، عند سؤاله عن احتمالية أن يكون الرد متناسبا وقال "لا يزال هذا السؤال مفتوحا".

وأضاف: "نحن لن نتراجع خطوة .. سنجد بالتأكيد ردا على هذه الوقاحة. وحول ما إذا كان سيكون متناسبا أم غير متناسبا، هذا يبقى سؤالا مفتوحا حاليا. لكنّنا بالتأكيد لن نتأخر في الرد".

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وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السفارة الأمريكية أعادت جوازات سفر نصف الصحفيين المفترض مرافقتهم لوزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك، دون تأشيرات.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أيام أن واشنطن أساءت بشكل صارخ استخدام وضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بعدم إصدار تأشيرات لجميع أعضاء الوفد الروسي.

المصدر: تاس