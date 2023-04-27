زاخاروفا: السفارة الأمريكية أعادت جوازات سفر نصف صحفيي وفد لافروف دون تأشيرات

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السفارة الأمريكية أعادت جوازات سفر نصف الصحفيين المفترض مرافقتهم لوزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك، دون تأشيرات.

وقالت زاخاروفا بذلك، اليوم الخميس، في إطار تعليقها على تصريحات السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، بأن الصحفيين الروس يمكنهم السفر بطرقهم الخاصة بعد حصولهم على التأشيرات.

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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيلغرام": "لين، هل أنت على شاكلة أنالينا بيربوك وليز تراس، أم ماذا؟ لا تعرفي ما هو الالتفاف 360 درجة وأن البحر الأسود وبحر البلطيق هما بحران مختلفان؟ أم أن هذا مجرد كذب صارخ؟ هل يمكن للصحفيين الروس"التحليق على مسؤوليتهم الخاصة"، لأن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو - نيويورك كانت غائبة منذ فترة طويلة بسبب الرحمة المشكوك فيها من السلطات الأمريكية، وعبر التنقلات تم وصول وفد سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة".

وقبل أيام، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستحتج لدى واشنطن على عدم إصدارها تأشيرات دخول للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك.

وقال للصحفيين: "ليس بوسعي أن أحدد مستوى خطوتنا، لأن ذلك يتوقف على جدول أعمال القسم المختص في موسكو".

وأضاف أن "وفدنا موجود هنا، ولكننا سنقوم بخطوتنا، وسنقدم احتجاجا بهذا الصدد وسنعبر عن رفضنا لما يحدث".

المصدر: تاس